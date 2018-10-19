Для краснодарцев проведут пешеходную экскурсию «Главная улица Красная»

Экскурсия пройдет по главной улице города 15 ноября.

Она проводится в рамках традиционной акции «День добрых дел». Участники смогут увидеть памятники и городские скульптуры, посвященные основанию кубанской столицы, оценить дореволюционную архитектуру, фонтаны, парки, городские скульптуры.

Пешеходная экскурсия по Красной начнется в 10:00 с посещения Войскового собора Александра Невского. Завершающим маршрутом пешей прогулки станет сквер имени Жукова.

Программа рассчитана на 1,5 часа. Формирование экскурсионных групп проходит по предварительной записи с 9:00 до 18:00 ежедневно по телефону 8 (861) 218-97-77.

Проект «День добрых дел» организует краснодарский Туристско-информационный центр, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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