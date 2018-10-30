Для Краснодарского края закупят 14 машин скорой и 70 школьных автобусов

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство выделило 5 млрд рублей для закупки 800 новых автомобилей скорой медицинской помощи и 1 тыс. 200 школьных автобусов в разные субъекты РФ. Из них для Кубани закупят 14 карет скорой и 70 автобусов.

«Поставщиками автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов определены крупнейшие российские автопроизводители — ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс», ООО «ПАЗ», ООО «КАВЗ» и ООО «ВОЛГАБАС»», — говорится в сообщении кабмина.

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