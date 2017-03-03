Для кубанских детей выделили 30 тыс. путевок в санатории

В 2017 году для детей выделили более 30 тыс. путевок в здравницы Кубани. Оформить их жители Краснодарского края могут уже сейчас.

Для этого нужно подать заявление в органы опеки, управление соцзащиты или многофункциональный центр.

В первую очередь возможность бесплатно отдохнуть предоставят детям и подросткам из многодетных семей и инвалидам, а также тем, у кого один из родителей — с ограниченными возможностями. Родители, которые сами хотят купить путевку в лагерь, получат скидку 50%.

Часть таких путевок — в лагерь «Орленок». Туда на каникулы приедут отличники и победители различных конкурсов и олимпиад, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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