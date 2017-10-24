Для кубанских школьников проведут единый урок безопасности в Интернете

Всероссийская акция состоится 30 октября во всех школах края.

Инициатором проведения единого урока безопасности в Интернете выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Единый урок — это комплекс мероприятий для школьников. Ожидается, что занятия повысят уровень интернет-безопасности и цифровой грамотности детей и подростков. Урок должен привлечь внимание родительской и педагогической общественности к этой проблеме.

Во время единого урока школьники узнают, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и достоверность информации в сети.

Запланированы круглые столы, викторины, родительские собрания, лекции экспертов, сетевые мероприятия федерального проекта по цифровой грамотности для детей и подростков «Сетевичок».

В краевом министерстве образования, науки и молодежной политики пояснили, что дети с каждым годом ведут все более самостоятельную жизнь в сети. Без контроля родителей они выбирают игры, общаются в социальных сетях, смотрят фильмы. Растет вероятность различных рисков, к которым их нужно подготовить.

В ведомстве добавили, что мероприятия единого урока направлены на то, чтобы снизить эти риски и предложить детям интересные альтернативные варианты использования Интернета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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