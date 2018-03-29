Для ликвидации подтоплений в Краснодаре задействовали водооткачивающую технику

В ЕДДС 29 марта поступило 16 обращений о подтоплениях из-за дождя на проезжей части улиц.

Для ликвидации подтоплений вывели 11 вакуумных машин.Технику заблаговременно направили на улицы Московскую, Уральскую, имени Вишняковой, Новороссийскую.

«Проезд легковых автомобилей и общественного транспорта обеспечивается по всему городу. При необходимости число водооткачивающей техники может быть увеличено», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

В Краснодаре на всех объектах электроэнергетики работают дежурные бригады, в режиме повышенной готовности находятся бригады ресурсоснабжающих организаций.

По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится в Краснодаре в течение ночи с 29 на 30 марта, осадки могут быть разной интенсивности, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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