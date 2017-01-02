Для морской авиации в РФ создадут беспилотники корабельного базирования

Для ВМФ РФ начнут разрабатывать беспилотники корабельного базирования. Об этом в январе заявил командующий морской авиацией генерал-майор Игорь Кожин.

«Одним из перспективных направлений для работы специалистов ведущих конструкторских бюро являются исследования и разработки в области создания беспилотных летательных аппаратов корабельного базирования», — сказал он.

При этом Кожина не уточнил сроки выполнения работ.

Также генерал-майор сообщил, что в ближайшие годы морской авиации предстоит серьезная модернизация парка летательных аппаратов и их поэтапная замена.

«В частности, состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017-2020 годах будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Также планируется серьезное обновление парка ударных вертолетов морской авиации. На смену стоящим сегодня на вооружении вертолетам Ка-29 начнут приходить новейшие боевые разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К «Катран»», — цитирует командующего морской авиацией «Коммерсантъ».

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