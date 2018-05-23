Для несовершеннолетних проведут ярмарки вакансий «Ты нужен Кубани!»

Ярмарки вакансий приурочат к Международному дню защиты детей.

Они пройдут во всех муниципальных образованиях края. В Краснодаре 1 июня на улице Орджоникидзе, 75 состоится самая крупная ярмарка. Она будет работать с 10:00 до 13:00.

На ярмарках представят вакансии для подростков, желающих трудоустроиться во время летних каникул в школы, парки, дома культуры, объекты ЖКХ. Наиболее востребован труд уборщиков территории, подсобных рабочих, культорганизаторов, вожатых, рабочих сада.

Школьники смогут получить информацию о рынке труда Кубани, популярных профессиях и своих трудовых правах, поучаствовать в профориентационных играх и викторинах, посетить мастер-классы, пройти тестирование.

В 2017 году в краевой акции «Ты нужен Кубани!» приняли участие 10 тыс. несовершеннолетних. По ее итогам 5,3 тыс. несовершеннолетних получили направления к работодателям, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.

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