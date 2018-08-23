Для новых краснодарских трамваев разработают самую мощную систему кондиционирования в РФ

На совещании в Краснодаре 23 августа обсудили технические требования с учетом климата южного города, которые будут предъявлять к новым трамваям.

«Трамвайное сообщение для столицы Кубани является главным видом общественного транспорта. Его услугами пользуются 75 млн пассажиров ежегодно. При этом срок эксплуатации 60% трамвайных вагонов или 156 единиц истек. Из краевого бюджета выделят средства на обновление трамвайного парка, что позволит повысить комфорт и обеспечить безопасность перевозки пассажиров», — сказал вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский.

В ходе совещания представители шести заводов-изготовителей рассказали о технических возможностях производимой техники, сделали презентацию существующего модельного ряда.

Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что одним из ключевых технических требований станет мощность климатических систем новых трамваев.

«Нам необходимы надежные в эксплуатации трамваи, которые обеспечат комфортную температуру в салоне в условиях летней жары. На основе опыта эксплуатации общественного транспорта с системами кондиционирования мы определили необходимые требования. В большинстве своем мощности охлаждающих установок, которые сейчас применяются производителями, недостаточно. Поэтому для Краснодара понадобится доработка существующих моделей, и это будут трамваи с самыми мощными климатическими системами в России», — сказал он.

Первышов добавил, что на основе опыта эксплуатации трамваев в Краснодаре в летний период, а также автобусов и троллейбусов, оборудованных системой контроля климата в салоне, специалисты КТТУ разработали технические требования по мощности систем кондиционирования в зависимости от пассажировместимости. Технические требования будут указаны в конкурсной документации при проведении торгов по определению поставщика новой техники.

Решение о выделении средств из краевого бюджета на условиях софинансирования с городским для обновления трамвайного парка приняли при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Предполагается, что в течение 2019-2021 годов эта сумма из краевого бюджета составит 3 млрд рублей (по 1 млрд — в год), почти 226 млн рублей на эти цели выделит бюджет муниципалитета. В планах — приобретение 87 трамвайных вагонов, в том числе в 2019 году — 31 вагон, в 2020 году — 30 вагонов, в 2021 году — 26 вагонов.

В первую очередь менять подвижной состав планируется на самых протяженных и загруженных трамвайных маршрутах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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