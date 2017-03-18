Для охраны круизного судна на линии Сочи – Крым начали подбирать сотрудников

В Управлении ведомственной охраны Минтранса РФ в марте сообщили, что подразделения Краснодарского филиала приступили к подбору состава подвижных и стационарных постов для обеспечения безопасности круизного судна, следующего из Сочи в Крым.

Набирают операторов технических средств охраны управления транспортной безопасности, операторов интроскопов, стрелков группы быстрого реагирования.

«Готовятся составы смен из числа опытных работников подразделений, имеющих навыки работы на объектах морского транспорта, но возможен и прием новых специалистов», — пояснили в управлении.

На совещании, посвященном подготовке к началу работы по обеспечения безопасности транспортного судна, директор филиала Вячеслав Бурый отметил, что исполнение этого проекта будет осуществляться по договорам с администрацией каждого морского порта, куда будет заходить судно, сообщает «Крымская служба новостей».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе инвестфорума в Сочи сообщил, что круизный лайнер по маршруту Сочи — Ялта — Севастополь — Стамбул выйдет на рейс 1 мая. Из Сочи в Крым будет ходить девятипалубное круизное судно Roy Star, построенное в 1971 году.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил проработать вопрос авиационного и морского сообщения между Сочи и Ялтой. Генеральный директор Сочинского морского порта Владимир Деркунов заявил, что регулярную круизную линию между курортами планируют открыть в апреле 2017 года. Власти Крыма предложили запустить из республики в Сочи круизные теплоходы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что для создания морского сообщения между курортами края и Крыма нужна господдержка.

Источник