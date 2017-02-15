Для пенсионеров предложили ввести льготы на обслуживание карты «Мир»

Зампредседателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова 15 февраля заявила о необходимости сделать льготными для пенсионеров тарифы по обслуживанию карты «Мир».

«Сейчас для пенсионеров действуют разные тарифы в разных банках, но все они льготные. Мы считаем, что эти условия должны быть сохранены», — подчеркнула Скоробогатова.

Она пояснила, что тарифы устанавливают банки. Для карт «Мир» финансовые организации должны «либо сохранить, либо снизить» тарифы.

Скоробогатова отметила, что тарифы должны быть не выше, чем у международных платежных систем, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк и Национальная система платежных карт 15 декабря 2015 года объявили о начале выпуска карт «Мир». Центробанк потребовал от банков до 1 июля 2016 года завершить все подготовительные работы к переходу на Национальную платежную систему «Мир». В июле 2016 года закончился льготный период на подключение к Национальной платежной системе. Тариф для банков вырос на 150 тыс. рублей.

С 1 июля 2017 года карты национальной платежной системы будут выдавать новым клиентам бюджетной сферы, с 1 июля 2018 года на нее переведут действующих бюджетников, кроме пенсионеров. Для пенсионеров предусмотрена постепенная замена их действующих карт всех платежных систем картами «Мир» до 1 июля 2020 года.

Бюджетники смогут отказаться от перевода зарплат на карту «Мир».

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