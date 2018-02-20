Для перевозки болельщиков ЧМ-2018 по футболу подготовили 700 электропоездов

Журналисты также смогут ездить в них бесплатно.

Об этом сообщил гендиректор транспортной дирекции, которая будет заниматься перевозками на мундиале, Кирилл Поляков. Для гостей чемпионата мира подготовлено более 700 поездов общей вместимостью почти 500 тыс. человек.

Но о том, чтобы попасть в бесплатный транспорт, стоит позаботиться заранее. Без предварительной брони в аэроэкспрессы и электрички никого не пустят. Чтобы воспользоваться правом, необходимо иметь билет на матч чемпионата и паспорт болельщика. Бронь на места в транспорте при их наличии будет открыта до последнего момента.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

В бесплатных поездах на ЧМ по футболу дети смогут ехать без билета на матч.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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