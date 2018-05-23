Для «Почты России» разработают сортировочных роботов «Ботольон»

Донской государственный технический университет и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию роботов, сортирующих посылки.

В Ростовском магистральном сортировочном центре в настоящее время сортируют посылки вручную. Как пояснил замдиректора по логистике макрорегиона Южный ФГУП «Почта России» Дмитрий Оторкин, обработка почты требует больших производственных площадей, и крайне важно их рациональное использование. Посылки обладают целым рядом особенностей: различие в массе, габаритах, ценности вложений, разнообразие упаковок и неравномерность поступления.

Инженерная команда ДГТУ «Garaж» предложила филиалу предприятия инновационный способ сортировки. Соглашение между вузом и почтой предусматривает создание автоматизированного сортировочного комплекса «Ботольон».

Инженеры предлагают создать модульную систему обслуживания складов. Роботы будут при помощи датчиков определять, когда на него кладут груз, взвешивать его, проверять трек-номер и доставлять к нужному контейнеру. Когда заряд батареи заканчивается, робот самостоятельно отправляется к зарядной станции.

Одновременно будут работать шесть из десяти роботов, пока остальные заряжаются. Сейчас команда работает над созданием макета. По словам руководителя проектной группы «Garaж» Михаила Синакина, стояла задача создать такую систему, чтобы поддерживать ее можно было удаленно. Такая практика распространена в Китае.

Пилотный проект запустят на участке, где сейчас обрабатывают около 5 тыс. посылок в сутки. Через магистральный сортировочный центр проходят посылки из Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Тамбовской, Курской, Липецкой, Белгородской и Воронежской областей, а также из Краснодарского края и Республики Адыгея.

«Ботольон» позволит обрабатывать более 5 тыс. посылок массой до 20 кг в смену. Экономическая эффективность и необходимое число роботов определят итоги пилотного проекта, сообщает «Интерфакс».

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