Для погашения долгов Кубань взяла два кредита на 7 млрд рублей

Деньги пойдут на рефинансирование текущих долговых обязательств.

Краевые власти в целях рефинансирования погашаемых долгов привлекли кредиты от ПАО «Сбербанк» два кредита в размере 7 млрд рублей.

Кредит на 4 млрд рублей взяли на три года, долговое обязательство в 3 млрд рублей — сроком на два года.

Привлечение указанных заимствований не повлечет увеличения объема государственного долга Краснодарского края на конец 2018 года по сравнению с началом года.

Кубань 27 июля досрочно погасила привлеченные в 2017 году кредиты «Сбербанка» на общую сумму 7,3 млрд рублей, в то время как срок уплаты согласно государственным контрактам истекал в 2019-2021 годах, сообщает пресс-служба краевого министерства финансов.

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