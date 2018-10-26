Для размещенных в гостиницах Краснодара детей организовали экскурсию

В ночь на 26 октября в гостиницах разместили более 800 пассажиров поездов, остановленных на вокзале Краснодар-1 из-за стихии. Детям организовали экскурсии по городу.

Они посетили Краснодарский ботанический сад имени И. С. Косенко. В экскурсии приняли участие около 60 воспитанников хореографического ансамбля «Золотое яблочко» и сопровождающие детей педагоги из Санкт-Петербурга. Они ехали в поезде Санкт-Петербург — Адлер. Вечером 25 октября их разместили в одной из гостиниц Краснодара.

«Как раз сейчас у школьников начинаются каникулы, и мы стараемся сделать так, чтобы сложившаяся чрезвычайная ситуация их не испортила. Рассчитываем, что дети скоро смогут отправиться в путь на конкурс в поселок Лоо, а пока они гости нашего города, смогут посетить красивые места Краснодара», — сказал Евгений Первышов.

В ботаническом саду дети прогулялись по территории, посмотрели живой уголок с павлинами, познакомились с представителями флоры дендрария, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. На Кубани восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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