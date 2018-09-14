Для реконструкции моста через реку Баканку на Кубани нашли подрядчика

Речь идет о реконструкции моста, расположенного на 117-м километре трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский в Краснодарском крае.
Информация о закупке опубликована на портале Госзакупок.
Победителем аукциона признано ООО «СтройЮгРегион». Это единственная организация, подавшая заявку на участие в торгах. Максимальная (начальная) стоимость работ — 314 млн 649 тыс. 276 рублей.
В 2015 году было запущено движение по мосту через реку Баканку на 121-м километре трассы А-146 после реконструкции, которая длилась 14 месяцев, сообщает dorinfo.ru.
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