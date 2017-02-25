Для ремонта дома на Прокофьева в Краснодаре завезли стройматериалы

В Краснодаре в доме на улице Прокофьева, 3 продолжаются ремонтно-восстановительные работы. К нему 24 февраля завели стройматериалы.

Об этом сообщил заместитель главы города Евгений Зименко — руководитель ликвидации ЧС, контролирующий ход ремонтно-восстановительных работ.

«Несмотря на сложные погодные условия — дождь и сильный ветер, работы на объекте не прекращаются. Для выполнения работ завезено достаточно строительных материалов, необходимых для восстановления внутренних стен, которые не несут на себе нагрузку. Одновременно завершено обследование шахт, где проходят инженерные коммуникации. Продолжается восстановление и замена поврежденных участков систем электро- и водоснабжения. Параллельно бригады продолжают вывоз образовавшегося после пожара мусора», — пояснил Зименко.

По словам заместителя главы города, в ближайшие дни будет получена экспертная оценка состояния коммуникаций, которые должны быть заменены. А также в полном объеме оценен масштаб необходимых восстановительных работ. При этом сами ремонтные работы будут продолжаться без перерывов и выходных, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевой столице 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС. В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подробный материал о пожаре в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне читайте здесь.

Фоторепортаж о ликвидации последствий пожара в доме на улице Прокофьева, 3 смотрите здесь.

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