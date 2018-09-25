Для россиян предпенсионного возраста предложили ввести дополнительный отпуск

Законодательную инициативу депутат Госдумы Алексей Журавлев отправил на отзыв в Правительство РФ.

Законопроект предусматривает социальные гарантии работникам предпенсионного возраста в виде ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 12 календарных дней.

Как отметил в пояснительной записке к законопроекту депутат, это уравняет в правах работников, достигших предпенсионного возраста и осуществляющих трудовую деятельности на основании трудового договора, и государственных служащих со стажем работы более 15 лет, отпуск которых уже сейчас составляет 40 дней.

«Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, достигшим предпенсионного возраста, или его часть могут быть заменены отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами», — цитирует депутата ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 29 августа предложил российским женщинам выходить на пенсию в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Путин считает, что надо сохранить все федеральные и региональные льготы пенсионерам и ввести надбавки к страховой пенсии для живущих на селе. Для уходящих на пенсию в ближайшие два года президент предложил установить особую льготу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что все региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет будут сохранены. Депутаты ЗСК 25 сентября одобрили сохранение льгот для жителей предпенсионного возраста.

Госдума 25 сентября в третьем чтении приняла законопроект о штрафах за увольнение людей предпенсионного возраста. В соответствии с новой статьей, таких работодателей будут наказывать штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или дохода за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.

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