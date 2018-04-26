Для сборной РФ по футболу предложили девиз «Русские медведи движутся к победе»

Другие варианты — «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Играй с открытым сердцем».

Голосование за слоган сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, который украсит автобус команды, открылось в Twitter чемпионата мира.

До 14 мая выберут девизы для всех сборных, участвующих в чемпионате мира. Выбранные слоганы также будут нанесены на автобусы команд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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