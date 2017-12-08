Для строительства канатного метро в Краснодаре планируют привлечь австрийскую компанию

Об этом на пресс-конференции 8 декабря сообщил мэр Евгений Первышов.

«Я внимательно слежу за работой, которую проводит Евгений Горобец вместе с Александром Полиди по реализации данного проекта. Необходимую помощь и поддержку оказываю. Я могу сказать о моментах, по которым они ко мне обращались. Когда я был в командировке в Австрии, они попросили меня связаться с компанией Doppelmayr, которая является признанным в мире лидером по строительству канатного метро», — сказал Первышов.

По словам мэра, он нашел контакты компании и пригласил ее представителей в Краснодар. Они прибыли в краевую столицу 8 декабря и показали проекты, которые реализовали в Боливии и Венесуэле в двух крупных городах, похожих по хаотичности застройки на Краснодар. Первышов отметил, что опыт компании успешный.

«В принципе, проект интересен. Он не требует ни копейки денег от муниципалитета. Проектом занимаются достаточно высококлассные специалисты», — добавил мэр.

Сейчас Стратегический совет, который предложил построить канатное метро, занимается поиском инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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