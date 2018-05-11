Для туапсинцев с ограниченными возможностями здоровья откроют игровую площадку

Игровую зону для детей и взрослых оборудовали на центральном городском пляже Туапсе рядом с уличными тренажерами.

Площадка включает в себя тренажер «ручной велосипед», мини-баскетбол, специальные качели. Ее открытие состоится в ближайшие дни.

Идея построить такую игровую зону принадлежала руководителю некоммерческой общественной организации «Дари добро» Арсену Каракушьяну. Это стало частью его проекта «Детство без границ», который вошел в число победителей конкурса президентских грантов в 2017 году.

Первая часть проекта — развивающий центр для детей-инвалидов — была реализована в январе 2018-го. Он заработал на базе центра «Радуга», сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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