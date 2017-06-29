Для туроператоров и фермеров предложили провести форум «Черноморская кухня»

Власти Кубани обсудили с представителями общественной организации «Опора России» в Краснодаре продвижение туризма.

Участие в заседании приняли вице-губернатор Сергей Усенко, вице-президент ООО «Опора России» Алексей Кожевников, министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди, представители профильных ведомств, предприниматели.

Усенко подчеркнул, что сейчас, когда идет разработка Концепции развития санаторно-курортного и туристского комплекса края до 2030 года, важно узнать мнение людей непосредственно занимающихся курортной деятельностью.

«Активно прорабатываются основные разделы концепции. В конце июля завершится ее публичное обсуждение, затем она будет утверждаться. Этот процесс синхронизирован с принятием глобальной стратегии социально-экономического развития региона, которое запланировано в конце этого года», — пояснил вице-губернатор.

Члены «Опоры России» высказали свое мнение относительно документа, внесли предложения по совершенствованию концепции, обсудили возможность проведения ряда совместных мероприятий, которые позволят выработать единые подходы и стандарты в курортной сфере.

В качестве мероприятий по популяризации курортов края было предложено провести гастрономический форум «Черноморская кухня», который сможет стать площадкой взаимодействия туроператоров и фермеров. Предложили идеи создания сообщества профессионалов отрасли, которые на встречах и семинарах с предпринимателями других регионов смогут рассказывать о возможностях края, не ограниченных только морским и горным отдыхом.

Участники совещания сошлись во мнении, что во главе угла должно быть не столько наращивание турпотока, сколько повышение качества предоставляемых услуг.

«Подобные встречи помогают определять точки взаимодействия власти и бизнеса, вырабатывать правильные векторы развития для совместной, конструктивной деятельности», — цитирует Усенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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