Для участия в раскопках Фанагории объявили набор волонтеров

Стартовал набор волонтеров для участия в работе Фанагорийской археологической экспедиции в летнем сезоне, которая пройдет на Таманском полуострове.

Конкурсный отбор объявили Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» и Институт археологии РАН. К участию приглашают студентов со всей России. Предпочтение будут отдавать претендентам, уже имеющим опыт работы в археологических экспедициях, интересующимся историей, а также обладающим крепким здоровьем и выносливостью, так как работы будут вестись под открытым небом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Итоги конкурсного отбора волонтеров-археологов будут подведены до 20 мая. Для участия нужно заполнить анкету. Во время собеседования, помимо вопросов о навыках работы в поле и наличии исторического образования, будут также выяснять общие интересы и знания конкурсантов, уточнять состояние здоровья.

Общая продолжительность полевого сезона — июль-август. Предполагается, что для работы будут сформированы две смены по 24 дня.

По вопросам участия в конкурсном отборе можно обращаться к командиру студенческого археологического отряда «Наследие» Сергею Остапенко по адресу sao_nasledie@mail.ru или в соцсети «ВКонтакте».

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