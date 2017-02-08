Для участников фестиваля молодежи в Сочи предложили отменить визы

И. о. руководителя Росмолодежи Алексей Паламарчук 8 февраля на первом заседании оргкомитета по подготовке к фестивалю сообщил, что для участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи нужно ввести безвизовый режим.

По его словам, Правительства РФ подготовило соответствующее распоряжение.

Представитель МИД РФ Элеонора Митрофанова отметила, что этот вопрос требует серьезного обсуждения с участием миграционной службы и министерства внутренних дел.

Первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета по подготовке фестиваля Сергей Кириенко заявил, что необходимо выбрать самый простой и комфортный для гостей вариант.

«Упрощенное оформление виз или безвизовый въезд, давайте проработаем и дадим ответ на этот вопрос», — цитирует Кириенко «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня 2016 года окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи.

Прием заявок на участие начался 10 сентября. Регистрация волонтеров стартовала 25 октября и продолжится по февраль 2017 года. В августе утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь. Программу фестиваля утвердят в марте 2017 года.

По данным на январь, заявки на участие в фестивале подали более 20 тыс. человек. В фестивале примут участие 750 кубанцев.

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