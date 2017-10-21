Для участников фестиваля PhotoVisa проведут портфолио-ревю

Фотографы 22 октября смогут обсудить свои работы с 14 экспертами фестиваля.

На встрече в формате портфолио-ревю участники смогут получить редакционное задание, приглашения к участию в выставках, заключить контракты на публикации книг, работы фотографов могут стать предметом исследования критиков и теоретиков, быть опубликованными в журналах, в Интернете, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

В числе экспертов — кураторы, директора фестивалей, представители фотографических отделов агентств, редакторы журналов, преподаватели школ в области фотографии.

Помимо этого, в этот день состоится открытие пяти выставок: «Одна кровь» Алены Клименченко, «Разговор с дедушкой» Ульяны Костюкововй, «Не было и нет», The Strange, а также экспозиции Андрея Чежина из Санкт-Петербурга «Пространство Эшера».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фестиваль PhotoVisa на Кубани пройдет с 18 октября по 15 ноября. Официальное открытие прошло 20 октября в музее имени Ф. А. Коваленко.

Фоторепортаж с открытия фестиваля смотрите здесь.

С полной афишей Международного фестиваля фотографии PhotoVisa можно ознакомиться здесь.

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