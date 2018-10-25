Для задержавшихся из-за стихии пассажиров поездов в Краснодаре организовали горячее питание

Для помощи пассажирам на вокзалах Горячего Ключа и Туапсе из Краснодара утром 25 октября выехали 15 автобусов большой вместимости.

В Туапсинский район из Краснодара также выехали спецавтомобили с питьевой водой. Глава города Евгений Первышов принял участие в оперативном совещании по ликвидации последствий стихии, которое из Туапсе в режиме видеоконференции провел губернатор Вениамин Кондратьев.

«Вся необходимая помощь со стороны Краснодара уже оказывается и будет оказана в дальнейшем. Автобусы КТТУ доставили с вокзала Горячего Ключа в Туапсе более 400 пассажиров и готовы сделать обратный рейс в Краснодар. Кроме этого, сейчас мы организуем горячее питание для пассажиров, находящихся на вокзале Краснодар-1», — сказал Евгений Первышов.

По поручению главы краевого центра, комплексное питание доставит на вокзал МУП «Комбинат школьного питания № 1». Евгений Первышов лично оценил ситуацию на станции Краснодар-1.

Как рассказал директор железнодорожного вокзала, в настоящее время на «Краснодар-1» находятся более 250 человек. Еще около 120 детей — организованная группа, которая ехала поездом Санкт-Петербург — Адлер. Они размещены в самом составе.

Всем предоставят горячее питание, которое доставят централизовано. Также пассажирам передадут средства личной гигиены. При необходимости обеспечено размещение в гостиницах города.

На вокзал в ближайшее время доставят биотуалеты, установят дополнительные контейнеры для сбора мусора.

В ближайшее время на вокзал Краснодар-1 прибудут медицинские работники, врачи готовы оказать помощь всем пассажирам, если это потребуется. В частности, педиатры осмотрят всех детей, которые находятся в поездах на вокзале.

По словам начальника городского управления гражданской защиты Василия Крамаренко, уровень воды в реке Кубань и Краснодарском водохранилище в настоящее время не вызывает опасений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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