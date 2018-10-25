Для жителей подтопленных территорий Кубани открыли горячую линию о завышении цен

По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева она перешла на круглосуточный режим работы.

«Искусственное завышение цен на социально значимые продукты недопустимо. Поэтому в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах ведется постоянный мониторинг стоимости продовольственных товаров. Случаев повышения цен не зафиксировано», — отметил руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Жители, у которых есть вопросы или сведения о завышении цен в зоне подтопления, могут звонить в департамент потребсферы по телефону 8 (861) 268-46-64. Информацию о поступивших обращениях обработают и при необходимости передадут в соответствующие органы.

Дополнительно муниципалитеты получают продуктовые наборы и воду для бесплатной раздачи людям в зоне подтопления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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