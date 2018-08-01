Для зрителей «Формулы-1» в Сочи выступит рэпер Баста

Концерт пройдет 30 сентября.

В день главной гонки этапа Гран-при России «Формулы-1» на Центральной площади Олимпийского парка выступит Баста. Его выступление начнется в 19:00, пишет «Российская газета».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», 29 сентября в Олимпийском парке выступит рок-группа «Би-2». В развлекательную программу на «Сочи Автодроме» войдут авиашоу, авто- и мотовыставки, шоу мотокаскадеров.

Международная автомобильная федерация объявила дату проведения российского этапа «Формулы-1» сезона 2018 года. «Королевские гонки» в Сочи состоятся с 28 по 30 сентября. Продажа билетов на российский этап «Формулы-1» в Сочи стартовала 5 апреля.

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