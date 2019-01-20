Дмитрий Медведев оценил работу властей Кубани по развитию образования

Премьер-министр вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым осмотрел новую школу в Губернском микрорайоне, посетил учебные кабинеты и пообщался с детьми.

Школа в Губернском — одна из десяти, построенных на Кубани в прошлом году. Кабинеты школы оснастили компьютерами, мультимедийными проекторами, регулируемой мебелью, учебно-наглядными пособиями.

«Хорошо, что программы по созданию школ стали активно осуществляться. Сколько было построено в крае?» — спросил Дмитрий Медведев у Кондратьева.

Губернатор сообщил, что за три года благодаря поддержке правительства открыли 26 новых школ. По его словам, преимущество школы № 66 в том, что она построена раньше, чем стал развиваться микрорайон. Он добавил, что создание социальной инфраструктуры — обязательное условие при проектировании новых микрорайонов.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что при этом также важно обеспечить транспортную доступность новой школы. С просьбой оказать содействие в этом вопросе к премьер-министру обратились местные жители.

Губернатор отметил, что работы выполнят, как только в микрорайоне завершат активное строительство. В противном случае дорога будет сразу же разбита.

С 2015 года в Краснодарском крае создали 21 тыс. дополнительных школьных мест. На строительство десяти школ и реконструкцию существующих зданий, создание новых мест в детских садах в 2019 году выделили 6,4 млрд рублей. В этом году начнут проектирование и строительство школы-интерната для одаренных детей в Краснодаре и строительство общеобразовательного комплекса «Сириус» в Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ 18 января проведет совещание о развитии производства сельхозтехники. Мероприятие пройдет на площадке машиностроительного завода CLAAS.

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