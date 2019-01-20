Дмитрий Медведев посмотрел бои роботов в краснодарской школе

Глава правительства 18 января побывал в краснодарской школе №66.

Дмитрий Медведев позитивно оценил обустройство нового здания и посмотрел бои роботов, которых школьники собирают на занятиях по робототехнике.

«Самое главное в том, что школа нафарширована самым современным оборудованием, самыми современными возможностями, в том числе для детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Это позволяет решать самые важные педагогические задачи», — подчеркнул Медведев.

Глава кабмина также осмотрел кабинет физики, спортзал, актовый зал. Ему показали информационные стенды о строительстве общеобразовательных учреждений в Краснодарском крае, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новое здание школы на 1 тыс. 550 мест открыли в микрорайоне Губернском 1 сентября 2018 года.

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