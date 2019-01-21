Дмитрий Медведев: все поликлиники и больницы РФ подключены к интернету

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что работа по обеспечению интернетом больниц и поликлиник завершена.

«Эту работу мы завершили, все медицинские учреждения страны — это практически 9 тыс. объектов — теперь обеспечены выходом в сеть, причем это не просто выход, а широкополосный доступ. Скорость передачи данных по сетям связи здесь составляет не менее 10 Мбит/с», — сказал он.

Медведев добавил, что скоростной интернет облегчит работу с документами, позволит проводить дистанционные консультации. В первую очередь, такой подход важен для региональных учреждений и крупных профильных центров.

По словам вице-премьера Максима Акимова, помимо больниц и поликлиник, интернет появился в 1,7 тыс. населенных пунктах. Он также отметил, что в ходе работы была достигнута экономия бюджетных средств в размере 5 млрд рублей.

«Теперь предстоит подключить к скоростному интернету более 100 тыс. иных социальных объектов: это фельдшерско-акушерские пункты, школы и учреждения среднего профессионального образования, отделения полиции, Росгвардии, пожарные части, военкоматы, органы государственной власти и местного самоуправления», — сказал Акимов.

Максим Акимов отметил, что до 2021 года к интернету подключат еще около 40 тыс. образовательных учреждений, сообщает РИА «Новости».