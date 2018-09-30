Дмитрий Козак и Вениамин Кондратьев посетили «Сочи Автодром»

В рамках второго дня этапа «Формулы-1» прошли свободные заезды и квалификационная сессия.

Официальная церемония открытия и главная гонка состоятся 30 сентября.

«Мы работаем над тем, чтобы «Формула-1» прошла на традиционно высоком уровне. У нас есть такие прекрасные ориентиры, как Олимпийские игры и четыре прошедшие тут гонки. Это очень важное мероприятие», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Губернатор Вениамин Кондратьев добавил, что Краснодарский край отвечает за обеспечение безопасности зрителей соревнования, медицинское и транспортное обслуживание.

«Мы очень надеемся, что жители и гости «Формулы-1» получат самые положительные эмоции и еще не раз вернутся в Сочи. Сегодня город уже по праву можно считать центром событийного туризма страны и, безусловно, «королевские гонки» в этом календаре событий занимают особое место», — сказал глава Кубани.

По словам бывшего исполнительного директора «Формулы-1» Берни Экклстоуна, уровень организации мероприятия в Краснодарском крае повышается с каждым годом.

«Очевидно, с тех пор, как мы начали пять лет назад, произошли большие изменения. Я очень доволен этим, потому что чувствую себя частью этой гонки. Я доволен тем, как она прогрессирует», — сказал Берни Экклстоун.

Этап «Формулы-1» проходит в регионе в пятый раз. Здесь собрались 20 лучших гонщиков планеты из десяти команд. Россию представляет пилот «Уильямса» Сергей Сироткин и тест-пилот команды «Рено» Артем Маркелов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «королевские гонки» стартовали в Сочи 27 сентября. В тот же день прошли автограф-сессии с пилотами «Формулы-1». На главной сцене болельщики увидели большинство гонщиков, в том числе и россиянина Сергея Сироткина. Также все желающие могли пройти по пит-лейну и увидеть болиды.

Сама гонка стартует 30 сентября в 14:10.

Безопасность во время проведения гонок обеспечивают около 2,5 тыс. представителей силовых структур и более 500 лицензированных сотрудников охранных предприятий.

Организовано дежурство шести автомобилей скорой медицинской помощи, двух вертолетов санавиации, на трибунах — пеших медицинских бригад, всего задействовано более 170 медиков. Рядом с трассой расположился пункт оказания медицинской помощи.

Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка курсируют 137 автобусов по шести направлениям.

Для гостей города запланирована обширная культурная программа.

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