Дмитрий Козак проехал по сочинской трассе «Формулы-1»

Вице-премьер 20 июля сделал несколько кругов за рулем Mercedes-AMG.

Козак сам пилотировал автомобиль. Вместе с ним на пассажирском сидении проехался гонщик Виталий Петров.

Сделав несколько кругов, Козак припарковал автомобиль у бокса, и вышел сказать журналистам несколько слов. Он отметил, что ощущения от трассы хорошие, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале права на организацию «Формулы-1» в Сочи передали АНО «Росгонки». Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что реорганизация автодрома позволит подняться на еще более высокий уровень. Передачу трассы «Формула-1» в Сочи предложили освободить от НДС.

Международная автомобильная федерация (FIA) объявила дату проведения российского этапа «Формулы-1» сезона 2018 года. «Королевские гонки» в Сочи состоятся с 28 по 30 сентября. Продажа билетов на российский этап «Формулы-1» в Сочи стартовала 5 апреля.

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