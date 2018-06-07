Дмитрий Медведев назначил нового замминистра сельского хозяйства РФ

Им стал Дмитрий Сергеев из Россельхозбанка.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение 6 июня.

На этом посту Дмитрий Сергеев сменил Игоря Кузина. Какая сфера будет в зоне ответственности замминистра, пока не сообщается.

Дмитрий Сергеев родился в 1975 году. С февраля 2005 года по декабрь 2007-го занимал должность управляющего директора третьего управления по работе с крупными клиентами корпоративного блока внешней торговли «Внешторгбанка», который 1 марта 2007 года был переименован в ВТБ.

С 1 июня 2010 года работал в Россельхозбанке, где с июля 2015-го возглавлял комитет по работе с проблемной задолженностью, сообщает телеканал «360».

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