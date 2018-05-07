Дмитрий Медведев назвал кандидатов в вице-премьеры РФ

07 мая в 18:48

И. о. председателя Правительства РФ Дмитрий Медведев предложил назначить Дмитрия Козака вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики, а Ольгу Голодец — вице-премьером по вопросам культуры и спорта.

Как отметил Медведев на консультации с думской фракцией «Единой России», Дмитрий Козак имеет для этого достаточный опыт и авторитет в стране. По словам Медведева, вопросы культуры и вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке, могла бы координировать вице-премьер Ольга Голодец.

Дмитрий Медведев предложил кандидатов в новый состав кабинета министров. На пост первого вице-премьера он выдвинул Антона Силуанова.

Вице-премьером, ответственным за реализацию социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения Медведев предложил назначить Татьяну Голикову. Алексея Гордеева он выдвинул на пост вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство, а вице-премьером по вопросам строительства, по его мнению, должен стать Виталий Мутко.

Медведев также предложил депутатам назначить главой аппарата правительства Константина Чуйченко, пишет РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Госдуме 8 мая рассмотрят кандидатуру Медведева на пост премьер-министра.

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