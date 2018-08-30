Дмитрий Медведев назвал победой отмену внутрироссийского роуминга

Об этом глава правительства заявил на заседании кабинета министров 30 августа.

«В этом году мобильные операторы, наконец, отменят внутренний роуминг. Это большая победа», — сказал Медведев.

По его словам, теперь не придется переплачивать за связь во время поездок по России.

Федеральная антимонопольная служба назвала необоснованно завышенными цены на входящие и исходящие междугородние звонки в поездках по России, а также раскритиковала введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами домашнего региона, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты Госдумы в июле приняли в первом чтении законопроект об отмене роуминга.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник