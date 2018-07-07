Дмитрий Медведев посетит матч сборной России в Сочи

Перед матчем премьер-министр РФ встретится с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

«В Сочи состоится встреча председателя правительства Российской Федерации с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Медведев и Грабар-Китарович 7 июля будут присутствовать на матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными командами России и Хорватии.

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