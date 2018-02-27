Дмитрий Пирог примет участие в благотворительном баскетбольном матче в Темрюке

Встреча пройдет 2 марта. Команда Дмитрия Пирога сыграет против команды генерального менеджера ПБК «Локомотив-Кубань» Алексея Саврасенко.

Участие в товарищеской игре примут знаменитые российские спортсмены: олимпийский чемпион по гандболу Дмитрий Кузелев, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян, серебряный призер Олимпийских игр по волейболу Руслан Олихвер, бронзовый призер Олимпиады по греко-римской борьбе Юрий Патрикеев.

Также на паркет выйдут глава Темрюкского района Федор Бабенков, президент благотворительного фонда «Доступный спорт», председатель Федерации спортивных журналистов Кубани Максим Осадник, мэр Темрюка Максим Еромалаев. После матча организаторы окажут спортивной школе благотворительную помощь и передадут инвентарь: новые мячи и экипировку.

Игра пройдет в спортивном комплексе «Скиф». Начало в 17:30.

Перед началом благотворительной встречи тренер ПБК «Локомотив-Кубань» по индивидуальной подготовке Витаутас Валиулис проведет мастер-класс, сообщает пресс-служба «красно-зеленых».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник