Дмитрий Стоцкий официально стал игроком ФК «Краснодар»

Соглашение с полузащитником рассчитано на четыре года.

Футболист, перешедший в стан горожан из «Уфы», успешно прошел медобследование и подписал с клубом личный контракт. К своей новой команде Стоцкий присоединится 17 июня, когда стартует первый предсезонный сбор «Краснодара», сообщает пресс-сулжба клуба.

«Счастлив оказаться в таком большом, серьезном клубе. Для меня это совершенно точно шаг вперед. Надеюсь проявить здесь свои лучшие качества, завоевать место в составе и помочь «Краснодару» добиться лучшего результата в клубной истории», — сказал Стоцкий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СМИ, сумма трансфера составила около 1,5 млн евро.

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