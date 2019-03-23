До 1 июня Минюст РФ подготовит концепцию нового КоАП

Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Минюсту России (министру Александру Коновалову) совместно с Минэкономразвития России (министру Максиму Орешкиным) и с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций с целью актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности подготовить и до 1 июня представить в Правительство РФ концепцию нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Обеспечить координацию данной работы поручено вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко.

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