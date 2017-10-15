До 189 человек выросло число жертв взрыва в столице Сомали

Теракт в городе Могадишо произошел 14 октября.
На одной из оживленных улиц города у отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовик. По мнению полиции, целью теракта был именно отель.
Власти отмечают, что число жертв теракта неокончательное, еще много раненых находится в тяжелом состоянии.
В Сомали объявили трехдневный траур по погибшим.
Полиция возлагает ответственность за взрыв на местную группировку, близкую к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.
Вернуться на ленту