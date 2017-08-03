До 6 августа синоптики обещают на Кубани жару до 40 °С

Пасмурной погоды и ветра в большинстве районов края не будет.

«До конца рабочей недели сохранится жаркая погода. В отдельных пунктах температура повысится до 39 °С. Сохранится северо-восточный ветер на Черноморском побережье, особенно в районе Новороссийска, 18-23 м/с. Осадков на территории края не ожидается, поэтому будет сухая и жаркая погода», — сказал начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Жара на Кубани продержится до конца лета. В такую погоду, говорят медики, можно легко получить солнечный или тепловой удар. Поэтому не стоит находиться днем на улице. С 12:00 до 17:00 солнце наиболее активно. Врачи рекомендуют не забывать о головных уборах и пить до 2 л воды в сутки.

От зноя может пострадать и природа. До конца августа в крае продержится высокий уровень пожароопасности. Спасатели просят кубанцев и гостей края не разводить костры, не выбрасывать непотушенные сигареты и мусор, который может легко загореться.

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