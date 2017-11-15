До конца 2020 года на Кубани завершат строительство проблемных домов

Речь идет об объектах, официально зарегистрированных в краевом реестре. На совещании, которое провел глава региона Вениамин Кондратьев, обсудили реализацию дорожных карт по сдаче долгостроев.

На сегодняшний день в реестре числятся более 800 обманутых участников долевого строительства и около 60 проблемных объектов.

По словам первого заместителя главы региона Андрея Алексеенко, дорожные карты по завершению строительства готовы на 90%. Для объектов, включенных в реестр, власти муниципалитетов при содействии краевых ведомств находят новых инвесторов. Кондратьев подчеркнул, что жители, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, должны знать о том, что предпринимается для устранения проблемы.

«Не может быть такого, чтобы понимание власти по решению ситуации отличалось от понимания дольщиков. Проблема тянется с 2005 года, и сейчас просто искать виноватых — неперспективно, это не приведет к результату. Нам надо дома достраивать», — заявил губернатор.

На совещании обсудили работу, которая ведется по достройке наиболее проблемных объектов в крупных муниципалитетах. В частности, по Краснодару дорожные карты практически готовы, заверил мэр города Евгений Первышов. Инвесторы найдены для ЖК «Таурас-96», ЖК «Территория счастья». Ведутся переговоры по передаче прав на ЖК «Кино» и «Рич Хаус» новым застройщикам, так как предыдущие находятся под следствием.

С потенциальными инвесторами обсуждаются вопросы по достройке ЖК в Сочи — «Москва» и «Ямайка», в Анапе — объекта по адресу улица Владимирская, 114, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Максимальные сроки завершения строительства домов, которые находятся в краевом реестре, — 2020 год», — поставил задачу главам муниципалитетов Вениамин Кондратьев.

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