До конца выходных температуры на Кубани не поднимутся выше 29 °С

Практически по всей территории Краснодарского края синоптики прогнозируют усиление ветра. Его порывы могут достигать 20 м/с.

В такую погоду лучше не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей просят звонить по единому номеру телефона 112. Изменится и температура воздуха.

«Температуры в крае выше 29 °С пониматься не будут. В среднем же температуры по краю будет 24-29 °С. Ночные температуры останутся на том же уровне. Мы просто вернемся ближе к своим климатическим нормам», — сказал начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

Особенно осторожными нужно быть жителям и гостям Черноморского и Азовского побережий, там стихия будет бушевать сильнее всего. Из-за усиления ветра могут подняться высокие волны. Ненастная погода сохранится на Кубани до следующей недели.

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