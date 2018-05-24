До открытия курортного сезона на Кубани остался один день

Уже 26 мая Сочи и Туапсинский район будут салютовать отдыхающим. В олимпийской столице весь день будут открыты множество площадок. Это выставки, развлечения для детей, поэтические встречи, также пройдут танцевальные флешмобы и концерты.
В Туапсе встречать лето будут выставкой старинных автомобилей и соревнованиями барменов. Эстафету 2 июня примет Геленджик. На набережной, в парках и скверах гостей будут развлекать аниматоры, а вечером в центре пройдет карнавал. Телеканал «Кубань 24» покажет его в прямом эфире.
Анапа пригласит гостей 11 июня. Туристам предложат отведать блюда кубанской кухни или посетить экскурсию по историческим местам.
В День России, 12 июня, откроется сезон на Азовском море. Яркий праздник приготовил Темрюкский район. Торжества пройдут в Тамани. Гостей пригласят на экскурсии по древним городищам и угостят местным вином. Ейск будет развлекать туристов 16 июня. Официальное лето здесь начнется большим праздничным концертом с участием звезд эстрады, кино и телевидения. Они приедут на фестиваль «Провинциальная Россия».
Открытие курортного сезона — 2018:
Сочи — 26 мая
Туапсе — 26 мая
Геленджик — 2 июня
Анапа — 11 июня
Темрюкский район — 12 июня
Ейск — 16 июня
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