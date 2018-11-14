До парка «Россия — Моя история» в Краснодаре начал ходить автобус № 56

С 15 ноября подвоз пассажиров в мультимедийный парк осуществляется автобусами маршрута № 56 Жилой комплекс «Немецкая деревня» — Мегацентр «Красная площадь».

Маршрут продлили от ТРЦ «Красная площадь» до улицы Конгрессной. Ранее по той же дороге курсировал автобус № 62, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 4 ноября открылся 19-й в стране исторический парк «Россия — моя история».

Фоторепортаж с открытия исторического парка «Россия — моя история» в Краснодаре смотрите здесь.

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