До первого свистка чемпионата мира по футболу осталось меньше суток

Он прозвучит 14 июня в 18:00 на стадионе «Лужники» в Москве. Старт даст матч сборных России и Саудовской Аравии.

Ожидается, что за спортивным сражением из vip-ложи стадиона будет смотреть президент России Владимир Путин. Игру открытия посетят более 20 глав иностранных государств. Перед тем, как на поле выйдут футболисты, арену займут известные музыкальные исполнители.

Россию представит оперная певица Аида Гарифуллина, ее голос услышат 80 тыс. зрителей на стадионе и миллионы по всему миру. Перед болельщиками выступят певец Робби Уильямс и бразильский футболист Роналдо.

Авторы сценария уверяют, что открытие этого чемпионата будет в корне отличаться от всех предыдущих и будет приближено к самому первому матчу. Церемония займет всего полчаса.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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