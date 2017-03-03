«Добрая пятница». Кате Наумовой нужна помощь

«Край Добра» помогает собрать деньги для Кати Наумовой, страдающей двусторонней тугоухостью.

Восьмилетняя Катя Наумова из Краснодара родилась здоровой, но в два года переболела менингитом. После этого врачи поставили ей диагноз «двусторонняя тугоухость, почти полная глухота». Длительное лечение не дало результатов. Хоть как-то уловить звуки Кате помогает слуховой аппарат.

«Я пытаюсь объяснить это ребенку. Сейчас она повзрослела и очень часто задает вопрос, почему у нее на ушах аппараты», — рассказала мать девочки Анастасия Наумова.

Мама Кати воспитывает ее без мужа и помощи родственников. Все средства уходят на развитие девочки — занятия с логопедами и сурдопедагогами. Анастасия Наумова надеется, что у дочери восстановится слух и жестовое общение больше не понадобится.

Чтобы научиться хорошо слышать и разговаривать, Кате нужен новый, более мощный аппарат. Он стоит 200 тыс. рублей. В семье таких денег нет, но жители Кубани могут помочь собрать необходимую сумму.

Чтобы помочь Кате Наумовой, отправьте смс на номер 7715 со словом «счастье», через пробел указав любую сумму. Также пожертвование можно сделать на сайте «Край Добра».

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