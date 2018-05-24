Дочь Галицкого вошла в топ-20 самых богатых наследников РФ по версии Forbes

24 мая в 13:20

Самым богатым наследником (17 млрд долларов) стал единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф.

Полина Галицкая заняла 11-е место рейтинга самых богатых наследников России (3,9 млрд долларов).

«Дочь основателя сети «Магнит» окончила Краснодарскую гимназию № 54 и Кубанский госуниверситет по программе «экономика». На старших курсах университета Полина начала участвовать в жизни отцовской компании: присутствовала на значимых совещаниях, общалась со всеми начальниками подразделений, вникала в подробности управления. В 2015 году она вышла замуж за Артема Лукомца, начальника управления краснодарского ВНИИ масличных культур, но брак длился немногим более года», — пишет журнал.

В списке представлено 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее 2,3 млрд долларов, в этих семьях в сумме 46 детей. При составлении рейтинга издание делило состояние миллиардера на всех признанных детей, не учитывая в расчетах супружескую долю.

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