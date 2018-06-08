Доигровщица ВК «Динамо» Любовь Соколова завершила спортивную карьеру

Спортсменка продолжит работать в Краснодаре в новой должности.

В официальной штаб-квартире «Динамо» 7 июня прошла встреча с волейболисткой.

«Я приняла решение окончательно завершить спортивную карьеру. Оглядываясь назад, я могу сказать, что полностью довольна той моей частью жизнь, которую я провела в волейболе. И я не собираюсь оставлять этот замечательный вид спорта. С 1 июля я начинаю работать в должности генерального менеджера женской команды краснодарского «Динамо». Мне нравится этот клуб, мне нравится Краснодар и Краснодарский край. Нисколько не жалею, что переехала сюда из Москвы. Я надеюсь, что мои успехи в новом деле будут не менее весомые, чем те, которых я добилась, играя в волейбол. По крайней мере, я приложу для этого все усилия», — отметила Соколова.

Во время встречи волейболистка ответила на вопросы болельщиков и журналистов. Пришедшие получили от Соколовой подарки и автографы, сообщается в группе ВК «Динамо» «ВКонтакте».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник