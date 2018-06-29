Доказательств применения допинга российскими футболистами не обнаружили

Расследование ФИФА по возможным антидопинговым нарушениям в российском футболе провели совместно со Всемирным антидопинговым агентством. Оно прекращено, дело закрыто.

В британских СМИ появился материал журналиста Ника Харриса, в котором он утверждал, что ФИФА якобы знала о нарушении в России антидопинговых правил. Было инициировано расследование.

«Каждый волен выражать свое мнение, делать утверждения, высказывать пожелания, но все согласятся, что по закону никакие наказания и санкции не могут быть введены при отсутствии надлежащих доказательств. Как показывает недавняя судебная практика CAS по этому вопросу, расследования должны проводиться с повышенным вниманием и повышенной ответственностью, чтобы гарантировать прочность и полную обоснованность санкций в случае их принятия», — отмечается в сообщении ФИФА.

Ранее бывший футболист немецкой сборной Кевин Кураньи рассказал о причинах успеха российской сборной. По мнению спортсмена, россиянам помогает командный дух, сообщает телеканал «360».

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник